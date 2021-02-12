Ümraniye'de bina çatısında alevler arasında kalan kişi böyle kurtarıldı (1)

ÜMRANİYE'de binanın çatısında çıkan yangında alevler arasında kalan kişiyi itfaiye kurtardı.

Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi'nde 4 katli binanın çatısında yangın çıktı. Çatı alev alev yanarken bir kişi çatıda mahsur kaldı. Alevler arasında kalan kişiyi kurtarmak için itfaiye ve mahalle sakinleri seferler oldu. Çatının kenarına kadar gelen kişiyi itfaiye son anda kurtardı. O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı