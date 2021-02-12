Ümraniye'de bina çatısında alevler arasında kalan kişi böyle kurtarıldı (1)
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Ümraniye'de bina çatısında alevler arasında kalan kişi böyle kurtarıldı (1)

12.02.2021 18:52 | Son Güncelleme: 12.02.2021 19:08
Ümraniye'de bina çatısında alevler arasında kalan kişi böyle kurtarıldı (1)

ÜMRANİYE'de binanın çatısında çıkan yangında alevler arasında kalan kişiyi itfaiye kurtardı.

ÜMRANİYE'de binanın çatısında çıkan yangında alevler arasında kalan kişiyi itfaiye kurtardı.

Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi'nde 4 katli binanın çatısında yangın çıktı. Çatı alev alev yanarken bir kişi çatıda mahsur kaldı. Alevler arasında kalan kişiyi kurtarmak için itfaiye ve mahalle sakinleri seferler oldu. Çatının kenarına kadar gelen kişiyi itfaiye son anda kurtardı. O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.


Ümraniye'de bina çatısında alevler arasında kalan kişi böyle kurtarıldı (1)
Ümraniye'de bina çatısında alevler arasında kalan kişi böyle kurtarıldı (1)
Ümraniye'de bina çatısında alevler arasında kalan kişi böyle kurtarıldı (1)
Ümraniye'de bina çatısında alevler arasında kalan kişi böyle kurtarıldı (1)
Ümraniye'de bina çatısında alevler arasında kalan kişi böyle kurtarıldı (1)
Ümraniye'de bina çatısında alevler arasında kalan kişi böyle kurtarıldı (1)
Ümraniye'de bina çatısında alevler arasında kalan kişi böyle kurtarıldı (1)
Ümraniye'de bina çatısında alevler arasında kalan kişi böyle kurtarıldı (1)
Ümraniye'de bina çatısında alevler arasında kalan kişi böyle kurtarıldı (1)
Ümraniye'de bina çatısında alevler arasında kalan kişi böyle kurtarıldı (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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