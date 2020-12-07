(havadan fotoğraflarla) REXX Sineması yıkılıyor
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(havadan fotoğraflarla) REXX Sineması yıkılıyor

07.12.2020 11:49 | Son Güncelleme: 07.12.2020 11:59
(havadan fotoğraflarla) REXX Sineması yıkılıyor

Kadıköy'ün simge sinema salonlarından Rexx'de yıkım çalışmaları başladı.

Murat Korkmaz/ - Kadıköy'ün simge sinema salonlarından Rexx'de yıkım çalışmaları başladı. Sinema binasının etrafı metal saclarla çevrildi. 

Kadıköy'ün simgelerinden biri olan 59 yıllık Rexx Sineması yıkılıyor. Bahariye Caddesi'nin buluşma noktası olarak bilinen ve yerli yabancı binlerce filme ev sahipliği yapan sinemanın etrafı metal saclarla kapatıldı, inşaat çalışmaları başladı. Sinemaseverler ve Kadıköylüler ise duruma tepki gösterdi. Bazı vatandaşların sinema salonunun son halini fotoğrafladığı, önünde fotoğraf çektirdiği kameralara yansıdı.

"REXX TABELASI KALKMADAN ÖNCE LAMAYA GELDİK"

Kadıköy'de yaşayan Ezgi Şahin, sinemanın kapanacağını duyunca duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Şahin, "Kadıköy'ü Kadıköy yapan bir yapı. O yüzden biz de üzülüyoruz. Fotoğraflamaya geldik bugün. Rexx tabelası da kalkmadan önce çekelim dedik. Umarım bu kapanmalar Kadıköy'deki diğer yapıların da başına gelmez. Ümidimiz bu yönde" dedi. 

"ÇOK GÜZEL DEĞERLENDİRİLMESİ LAZIM"

9 yıldır Rexx Sineması'nın karşısında kuyumcu dükkanı işleten Ercan Vural, "Uzun zamandan beri kapalı olmasından dolayı, yerine yeni bir yapı yapılacak. Kültür sarayı mı olur, tekrar sinema mı olur tiyatro mu olur o şu an bilinmiyor. Eskiden de tiyatro olarak kullanılmış tarihi bir yer. Bunun çok güzel bir şekilde değerlendirilmesi lazım" diye konuştu.


(havadan fotoğraflarla) REXX Sineması yıkılıyor
(havadan fotoğraflarla) REXX Sineması yıkılıyor
(havadan fotoğraflarla) REXX Sineması yıkılıyor
(havadan fotoğraflarla) REXX Sineması yıkılıyor
(havadan fotoğraflarla) REXX Sineması yıkılıyor
(havadan fotoğraflarla) REXX Sineması yıkılıyor
(havadan fotoğraflarla) REXX Sineması yıkılıyor
(havadan fotoğraflarla) REXX Sineması yıkılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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