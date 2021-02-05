Maçka Parkı'nda korkutan yoğunluk
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Maçka Parkı'nda korkutan yoğunluk

05.02.2021 19:01 | Son Güncelleme: 05.02.2021 19:13
Maçka Parkı'nda korkutan yoğunluk

İSTANBUL'da kısıtlama öncesi güneşli havayı görenler, Maçka Parkı'na akın etti.

Zeki GÜNAL/ İstanbul DHA- İSTANBUL'da kısıtlama öncesi güneşli havayı görenler, Maçka Parkı'na akın etti. Vatandaşların bazıları parkta yürüyüş yaparken, bazıları ise çimlerin üzerinde oturdu. 

Kısıtlama öncesi güzel havayı fırsat bilenler Maçka Parkı'na akın etti. Vatandaşların bazı parkta yürüyüş, spor yaparken, kimi ise çimlerin üzerinde oturdu, yanında getirdiği yiyecek ve içecekleri tüketti. Kalabalığın etkisiyle parkta yürüyüş yapanların zaman zaman sosyal mesafe kuralını da ihlal ettiği görüldü. Bazı kişiler parkta köpeğini gezdirirken, kalabalığın da etkisiyle parktaki çöp kutuları da doldu taştı. 

"İNSANLARIN DA İHTİYACI VAR SONUÇTA BİRAZ HAVA ALMAYA"

Parkta arkadaşlarıyla oturan bir kadın, "Tadını çıkırıyoruz havanın. Sosyal mesafeyi koruyoruz. Biz bir yerden girdik, buraya oturduk. Kalabalık pek dikkatimizi çekmedi ama çok kalabalık doğru. İnsanların da ihtiyacı var sonuçta biraz hava almaya" dedi. 

Başka bir kişi ise, "İş çıkışı mesai sonrası geldik. Yarın tatil sayılır evden çalışıyoruz zaten" diye konuştu. Arkadaşlarıyla parka gelen Murat İner de, "1-1.5 saat oturup kalkmayı düşünüyoruz. Bugün izinliydim arkadaşlarımızla çıktık geldik buraya, yaz havası var. Kalabalık ama sosyal mesafeye grup grup uyulmuş gibi duruyor" şeklinde konuştu. 


Maçka Parkı'nda korkutan yoğunluk
Maçka Parkı'nda korkutan yoğunluk
Maçka Parkı'nda korkutan yoğunluk
Maçka Parkı'nda korkutan yoğunluk
Maçka Parkı'nda korkutan yoğunluk
Maçka Parkı'nda korkutan yoğunluk
Maçka Parkı'nda korkutan yoğunluk
Maçka Parkı'nda korkutan yoğunluk
Maçka Parkı'nda korkutan yoğunluk
Maçka Parkı'nda korkutan yoğunluk
Maçka Parkı'nda korkutan yoğunluk
Maçka Parkı'nda korkutan yoğunluk
Maçka Parkı'nda korkutan yoğunluk
Maçka Parkı'nda korkutan yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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