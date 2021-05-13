Hasdal'da 'akılalmaz tehlike' son buluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hasdal'da 'akılalmaz tehlike' son buluyor

Hasdal'da 'akılalmaz tehlike' son buluyor
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe - Haberler | Güncel

HASDAL Mezarlığı'na ulaşmak isteyenler için tuzağa dönüşen üst geçit tamamlanıyor.

HASDAL Mezarlığı'na ulaşmak isteyenler için tuzağa dönüşen üst geçit tamamlanıyor.

Kağıthane'de bulunan Hasdal Mezarlığı'na gitmek isteyenler adeta ölümle burun buruna kalıyordu. Çöken üst geçidin yerine yapılan üst geçit otoyolun ortasına iniyordu. Bir anda otoyolun ortasında kalanlar hızla akan trafiğe rağmen bariyerlerden atlayıp 4 şeritli yan yolu geçerek mezarlığa ulaşıyordu. DHA'nın sorunu gündeme getirmesinin ardından harekete geçildi. Karayolları Genel Müdürlüğü tam kapanmadan da yararlanarak üst geçit çalışmasına başladı. Son aşamaya gelen çalışmalar kısa sürede tamamlandığında mezarlığa üst geçit kullanılarak ulaşılabilecek 

YAYA GEÇİDİ KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ SAĞLANABİLECEK

Karayolları Genel Müdürlüğü, 1. Bölge Müdürlüğü tarafından Hasdal Askeri Kışlası önünde bulunan İETT otobüs duraklarından, Hasdal Mezarlığı'na yaya ulaşımı sağlayacak yaya üst geçidi çalışması, 1 ay önce başladı. Birkaç gün sonra çalışma sona erdiğinde, mevcut yaya üst geçidi yeni açılan bağlantı yolunu kapsayacak şekilde çelik konstrüksiyon olarak uzatılmış olacak. Böylece yaya erişimi, Hasdal Mezarlığı'ndan Hasdal Kışlası Otobüs duraklarına kesintisiz ve güvenli bir şekilde sağlanacak. 

"MEZARLIĞA GELENLER BÜYÜK ZORLUK ÇEKİYORDU"Taksicilik yapan Zafer Altuğ, mezarlığa ulaşmak isteyenlerin karşıdan karşıya geçerken sorun yaşadığını ifade ederek,  "Bu üst geçit daha önce kendiliğinden yıkıldı ve yeniden yapıldı. Buraya gerekli. Mezarlığa gelenler çok büyük zorluk çekiyorlardı, çok faydalı olacağını düşünüyorum ben" diye konuştu. 

 


- İstanbul
Hasdal'da 'akılalmaz tehlike' son buluyor
Hasdal'da 'akılalmaz tehlike' son buluyor
Hasdal'da 'akılalmaz tehlike' son buluyor
Hasdal'da 'akılalmaz tehlike' son buluyor
Hasdal'da 'akılalmaz tehlike' son buluyor
Hasdal'da 'akılalmaz tehlike' son buluyor
Hasdal'da 'akılalmaz tehlike' son buluyor
Hasdal'da 'akılalmaz tehlike' son buluyor
Hasdal'da 'akılalmaz tehlike' son buluyor
Hasdal'da 'akılalmaz tehlike' son buluyor
Hasdal'da 'akılalmaz tehlike' son buluyor
Hasdal'da 'akılalmaz tehlike' son buluyor
Hasdal'da 'akılalmaz tehlike' son buluyor
Hasdal'da 'akılalmaz tehlike' son buluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da sağlık yöneticileriyle salgın sürecini değerlendirdi Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da sağlık yöneticileriyle salgın sürecini değerlendirdi Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca: 'İstanbul'da vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı.
Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'da vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş İlham Aliyev Antony Blinken Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Seda Sayan Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Arda Turan Gökhan Töre Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hasdal'da 'akılalmaz tehlike' son buluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 11:15:27. #1.16#

title