(Havadan görüntülerle) HALİÇ'TE TRAFİK YOĞUNLUĞU
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(Havadan görüntülerle) HALİÇ'TE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Haliç Köprüsü'nde başlayan bakım onarım çalışmaları nedeniyle haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde yoğun trafik yaşandı.

(Havadan görüntülerle) HALİÇ'TE TRAFİK YOĞUNLUĞU
20.07.2020 10:07 | Son Güncelleme: 20.07.2020 10:13

Haliç Köprüsü'nde başlayan bakım onarım çalışmaları nedeniyle haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde yoğun trafik yaşandı. Trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz Cumartesi günü, D-100 Haliç Köprüsü'nde bakım onarım çalışması başlatıldı. Çalışmaların başlaması sebebiyle haftanın ilk iş gününde yoğun araç trafiği yaşandı. Köprünün karayolu bağlantısındaki derzlerin aşınması sebebiyle başlatılan bakım onarım çalışmaları kademeli olarak sürecek. Çalışmanın ilk aşamasında köprünün Okmeydanı-Edirnekapı istikametinde 3 şeritli yolun sağ şeridi kapatıldı. Köprüsü üzerinde başlatılan çalışmalar nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.Çalışmanın devam edeceği süre içinde 15 gün boyunca metrobüs hattında seferler yaklaşık 100 metre boyunca tek şeritten sağlanacak. Seferler sırasında sorun yaşanmaması için bölge giriş ve çıkışlarında metrobüs sürücülerini yönlendirmek üzere ekipler yer alıyor. Öte yandan çalışma alanında yaşanabilecek olası metrobüs arızalarına anında müdahale etmek amacıyla acil müdahale ekipleri de hazır bulundurulacak. Çalışmaların 18 Ağustos'ta sona ermesi planlanıyor.

(Havadan görüntülerle) HALİÇ'TE TRAFİK YOĞUNLUĞU
(Havadan görüntülerle) HALİÇ'TE TRAFİK YOĞUNLUĞU
(Havadan görüntülerle) HALİÇ'TE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Kaynak: DHA

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