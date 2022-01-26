Havadan dron ile görüntülenen gölet adeta göz kamaştırdı - Haberler
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Havadan dron ile görüntülenen gölet adeta göz kamaştırdı

Havadan dron ile görüntülenen gölet adeta göz kamaştırdı

Bilecik'te doğal güzelliği ile yaz kış olmak üzere binlerce kişinin ziyaret ettiği Pelitözü göledinin kıyı kesimleri dondu.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te doğal güzelliği ile yaz kış olmak üzere binlerce kişinin ziyaret ettiği Pelitözü göledinin kıyı kesimleri dondu. Havadan dron ile görüntülenen gölet adeta göz kamaştırdı.

Bilecik kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki 660 metre rakımda 213 hektar alana sahip Pelitözü göledi yazın ayrı güzel kışın ayrı güzel. Yazın havası, temiz suyuyla pikniklerinin doldurduğu gölet, kışın ise oluşan doğa harikasını fotoğraflamak için binlerce kişi buraya akın ediyor. Hava sıcaklıkları yer yer eksi 10 dereceye düştüğü göletin kıyı kesimleri adeta dondu. İçinde balık çeşitliği, ördekler ve kuşlar ev sahibi alan Pelitözü göledi havadan dron ile görüntülenen gölet adeta göz kamaştırdı. - BİLECİK

Havadan dron ile görüntülenen gölet adeta göz kamaştırdı

Havadan dron ile görüntülenen gölet adeta göz kamaştırdı

Havadan dron ile görüntülenen gölet adeta göz kamaştırdı

Havadan dron ile görüntülenen gölet adeta göz kamaştırdı

Havadan dron ile görüntülenen gölet adeta göz kamaştırdı

Havadan dron ile görüntülenen gölet adeta göz kamaştırdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Pelitözü, Bilecik, Yerel, Haber

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