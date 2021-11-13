Havada nefes kesen anlar! Rus bombardıman uçaklarının önü İngiliz jetleri tarafından kesildi

Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin ardından bu sefer de Polonya ve Belarus arasında göçmen krizi yaşanıyor. Binlerce göçmenin Polonya sınırını geçmek istemesiyle başlayan kriz, daha da içinden çıkılamaz bir hal aldı.

RUSYA UÇAKLARINI GÖNDERDİ

Olaya müdahil olan Rusya, bombardıman uçaklarını Belarus'a gönderdi ve iki ülke arasında ortak tatbikat gerçekleştirildi. Ancak bu sırada beklenmeyen bir durum oluştu ve Rus askerlerinin içerisinde bulunduğu uçak ve paraşütlerin önü İngiliz jetleri tarafından kesildi.

2 RUS ASKERİ ÖLDÜ

Tatbikat sırasında Rusya açısından beklenmeyen bir gelişme de yaşandı. İki Rus paraşütçü asker, krizin yaşandığı batı sınırı yakınlarındaki tatbikatta paraşütten düşerek hayatını kaybetti.

ASKERİ HAREKETLİLİK ARTTI

Tüm bu yaşananların ardından bölgede askeri hareketliliğin artması da paniğe neden oldu. Ülkeler, krizin çözümü için kendi şartlarında diretiyor.

KAMPLAR KURULDU

Belarus dün geceyi dondurucu ormanlarda az miktar yiyecekle geçirenleri barındırmak için kamplar kurmaya başladı. Polonya'nın doğu Podlasie bölgesindeki sınır muhafızlarının sözcüsü Katarzyna Zdanowicz, "Sorunun boyutu azalmıyor" dedi.

"DAHA UZUN SÜRE KALACAKLAR"

Belarus güçlerinin sınırdaki göçmen kamplarına odun ve su getirdiğini belirten Zdanowicz, "Daha uzun süre burada kalmaya hazırlandıklarını görebiliyoruz" diye konuştu.

PUTİN'E AĞIR SUÇLAMALAR

Vladimir Putin, olası bir işgal için Ukrayna sınırına on binlerce asker gönderirken Polonya sınırında kaos tohumları ekmek için göçmenleri kullanan bir 'hibrit savaşı' desteklemekle suçlanıyor.

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