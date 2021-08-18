Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Pilotaj Programı Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları
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Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Pilotaj Programı Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Pilotaj Programı Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları
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Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Pilotaj Programı Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme SonuçlarıÖzyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Pilotaj Programı 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri ile 09. 11.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Pilotaj Programı Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Pilotaj Programı 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri ile 09. 11. 2018 tarihli 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Pilotaj Programı Öğretim Görevlisi kadrosuna yapılan başvuruların ön değerlendirmesi sonucunda sınava girmeye hak kazanan adayın isimi ve sınav detayları aşağıda belirtilmektedir.

TİLBE BAŞPINAR

Sınav Tarihi : 19 Ağustos 2021 Perşembe

Sınav Saati: 10: 30-12: 00

Pandemi tedbirleri kapsamında sınav online olarak düzenlenecektir. Sınav linki adayımız ile mail yoluyla paylaşılacaktır.

Kaynak: Habermetre

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