Havacılık Motorları Okulu'nda 5 bin öğrenciye çevrim içi eğitim

TÜRKİYE'nin yerli ve milli helikopter ile uçak motorlarını Eskişehir'deki yerleşkesinde üreten TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI), havacılık sektöründe kariyer hedefleyen öğrenciler için Havacılık Motorları Okulu'nu kurdu.

TÜRKİYE'nin yerli ve milli helikopter ile uçak motorlarını Eskişehir'deki yerleşkesinde üreten TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI), havacılık sektöründe kariyer hedefleyen öğrenciler için Havacılık Motorları Okulu'nu kurdu. Çevrim içi eğitimlere, yurt içinden ve dışından 167 üniversitede okuyan 5 bin öğrenci katıldı.

TEI, havacılık sektöründe kariyer hedefleyen öğrencilere, sektörü yakından tanıma fırsatı vermek ve bilgi birikimlerini artırmak amacıyla TEI Havacılık Motorları Okulu'nu kurdu. Çevrim içi eğitimlerde, yurt içinden ve dışından 167 üniversitede okuyan 5 bin öğrenci yer aldı. Eğitimlerde milli savunma teknolojilerinin önemini, havacılığın temel prensiplerini ve TEI'ın havacılık motorları sektöründeki yerini TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Akşit anlattı. TEI mühendislerince de gaz türbinli motorlar, pistonlu motorlar, motor malzemeleri ve özel prosesler; havacılık motorlarında emniyet, motor montaj kabiliyetleri ve kalite süreçleri ile motor ve komponent testleri konularında eğitimler verildi. 14 hafta sürecek eğitimlerin ardından Havacılık Motorları Okulu'nu başarıyla tamamlayan öğrenciler, TEI'ın işe alım ve uzun dönemli staj programlarında değerlendirme havuzuna alınacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı