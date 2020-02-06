Havaalanı nasıl yazılır? TDK'ya göre havaalanı mı, havalimanı mı? Havaalanı ayrı mı bitişik mi yazılır?
Günlük hayatta sık sık kullanılan kelimelerin bir çoğu genellikle yanlış telaffuz edilebiliyor. Bu kelimelerden bir tanesi "havalanı". Peki, havaalanı nasıl yazılır? TDK'ya göre havaalanı nasıl yazılır? Havalimanı kullanımı nasıl yazılır? Hava limanı mı, havalimanı mı? Havaalanı ve havalimanı arasındaki fark nedir?
Havaalanı kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır karıştırabiliyoruz. Havaalanı nasıl yazılır? Havaalanı mı, hava alanı mı, havalimanı mı, hava limanı mı? TDK'ya göre havaalanı kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
HAVAALANI NASIL YAZILIR? HAVAALANI MI, HAVALİMANI MI?
Havaalanı nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "havaalanı" şeklindedir. İki ayrı kelimenin birleşmesiyle oluşan havaalanı, havalimanı ile de karıştırılıyor. Kelimelerin birbirinden anlamsal olarak keskin olmasa da farkları var. Havalimanı daha uluslararası boyutta ve geniş kapsamlıdır.
Havaalanı; bütünü ya da bir bölümü içinde hava araçlarının iniş, kalkış ve yer hareketlerini gerçekleştirebilmeleri için karada veya suda oluşturulmuş, (bina, tesis ve teçhizatla donatılmış) tanımlanmış saha şeklinde tarif edilir.
Havalimanı ise; uluslararası hava trafiği, geliş ve gidişlerine hizmet vermek amacıyla tesis edilmiş olup, gümrük, göçmenlik, halk sağlığı, hayvan ve bitki karantina işlemleri ve benzeri işlemlerin bünyesinde vakit kaybedilmeksizin yürütüldüğü havaalanıdır.
Hava alanı - yanlış
Hava limanı - yanlış
Havaalanı - doğru
Havalimanı - doğdu
HAVAALANI İLE ÖRNEK CÜMLELER
Tatil dönemlerinde havaalanlarında hareket etmek kadar güç bir durum yok.
Bu yıl birçok havaalanı uluslararası uçuşa açılmış.