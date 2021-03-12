Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı

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Ukrayna'da alkollü bir subay, şahsi aracı ile girdiği hava üssünde, MİG-29 tipi savaş uçağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle çıkan yangında uçağın motoru ve subayın aracı alevlere teslim oldu.

Ukrayna ordusuna mensup bir subay, başkent Kiev yakınlarında bulunan Vasilkov Hava Üssü'nde şahsi aracı ile MİG-29 tipi savaş uçağına çarptı. Çarpma sonucu çıkan yangında, uçağın motoru ve subayın aracı alev alev yandı. Yetkililer, savaş uçağının jet motorunun ve diğer parçalarının termal ve mekanik hasar aldığını kaydetti.

GÖĞSÜNDEN VE YÜZÜNDEN YARALANDI

Yaşanan olay sonucunda ise ordu mensubu şahsın, göğsünde ve yüzünün yumuşak dokularında morluklar olduğu bildirildi. Yetkililer tarafından yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, alkollü ordu mensubunun havaalanına şahsi aracı ile nasıl girdiği konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.