Hava sıcaklıkları 40 dereceye kadar çıkacak
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Hava sıcaklıkları 40 dereceye kadar çıkacak

Hava sıcaklıkları 40 dereceye kadar çıkacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Orta Karadeniz'de hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar yükselebileceğini belirterek, vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Orta Karadeniz'de hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar yükselebileceğini belirterek, vatandaşları uyardı.
Temmuz ayında artan hava sıcaklıklarının 17 Temmuz günü tavan yapması bekleniyor. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 40 dereceye kadar çıkabileceği vurgulandı.
Meteorolojiden yapılan uyarılarda şu ifadelere yer verildi:
"Hava sıcaklıklarının hafta sonu bölgemizin özellikle iç kesimlerde artması beklenmektedir. 17 Temmuz Cumartesi günü beklenen en yüksek sıcaklıklar kıyı kesimlerde 28-31 derece, iç kesimlerde ise yer yer 30-40 derece civarında olması bekleniyor. Yüksek sıcaklıklar ve kuvvetli yağışlarla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı tahmin raporları ile meteorolojik uyarıların vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından dikkate takip edilerek, gereken önlemlerin alınması önem arz etmektedir."
(İHA)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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