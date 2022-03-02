HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI ORGENERAL KÜÇÜKAKYÜZ'ÜN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ÇARŞIBAŞI, TRABZON (DHA) - HAVA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün vefat eden annesi Nefiye Küçükakyüz (93), memleketi Trabzon'un Of ilçesinde toprağa verildi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün annesi Nefiye Küçükakyüz dün İstanbul'da kronik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Küçükakyüz için memleketi Trabzon'un Of ilçesinde Çarşıbaşı Büyük Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün yanı sıra, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Rize Valisi Kemal Çeber, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile asker ve vatandaşlar katıldı. Cenazede, Orgeneral Hasan Küçükakyüz taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Nefiye Küçükakyüz'ün cenazesi Yukarı Kışlacık Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.