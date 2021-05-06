Hava koşulları nedeniyle uçuş 40 dakika ertelenince, pilot yolculara pizza ısmarladı

ABD'de Florida'dan Kuzey Carolina'ya gerçekleşmesi planlanan uçuş, kötü hava koşulları nedeniyle 40 dakika ertelendi. Daha sonra fırtına nedeniyle Güney Carolina'ya inmek zorunda kalan uçak pistte bir saat 22 dakika tekrar havalanmak için beklerken bu sırada uçağın pilotu yolculara pizza ısmarladı.