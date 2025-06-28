HAVA DURUMU ANKARA: 29 Haziran 2025 Pazar günü Ankara hava durumu nasıl? Ankara haftalık hava durumu tahmini!

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, Ankara'da da etkisini göstermeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 29 Haziran Pazar günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını kontrol ediyor. Peki, 29 Haziran Pazar günü Ankara'da hava durumu nasıl? Ankara'da yarın yağmur var mı? İşte, detaylar…

YARIN ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Başkent Ankara'da 29 Haziran 2025 Pazar günü etkili olması beklenen sağanak yağış, vatandaşlara gün boyu dikkatli olmaları yönünde uyarı niteliği taşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, gün genelinde gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

29 Haziran 2025 Ankara Hava Durumu Özeti:

Hava durumu: Gök gürültülü sağanak yağışlı

En yüksek sıcaklık: 26°C

En düşük sıcaklık: 16°C

Nem oranı: Yüksek

Rüzgar hızı: 17 km/saat civarında

ANKARA'DA HAFTALIK HAVA DURUMU!

Ankara hava durumu