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HAVA DURUMU ADANA 29 NİSAN: Adana hava durumu nasıl? Adana için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri

HAVA DURUMU ADANA 29 NİSAN: Adana hava durumu nasıl? Adana için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri
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Türkiye genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası, Adana'da da ani sıcaklık değişimlerine neden oluyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre 29 Nisan 2025 Salı günü Adana'da hava nasıl olacak, sıcaklıklar düşecek mi, yağış bekleniyor mu? İşte, Adana için günlük ve haftalık güncel hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Adana'da da kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 29 Nisan 2025 Salı günü Adana'da hava yer yer parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı olacak. Peki, 29 Nisan 2025 Salı günü Adana'da hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

ADANA'DA HAVA DURUMU NASIL?

29 Nisan 2025 Salı günü itibarıyla Adana'da hava durumu parçalı bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre gün içerisinde sıcaklık en yüksek 29°C, en düşük ise 17°C seviyelerinde seyredecek.

Gün boyunca hafif yağış ihtimali bulunurken, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yağmur geçişleri etkili olabilir. Rüzgarın güney-güneybatı yönünden hafif esmesi bekleniyor. Nem oranının ise yaklaşık %36 civarında olması öngörülüyor.

Adana'da Bugün Hava Durumu Özeti:

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, yer yer hafif yağmur

En Yüksek Sıcaklık: 29°C

En Düşük Sıcaklık: 17°C

Yağış İhtimali: %99

Rüzgar: Güney-güneybatıdan hafif esintili (yaklaşık 6.6 km/s)

Nem Oranı: Yaklaşık %36

Bulutluluk: %84

ADANA'DA HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

HAVA DURUMU ADANA 29 NİSAN: Adana hava durumu nasıl? Adana için günlük ve haftalık hava durumu tahminleriAdana hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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