Hava ambulansı bu kez trafik kazasında yaralanan kadın için havalandı
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Hava ambulansı bu kez trafik kazasında yaralanan kadın için havalandı

İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Haberler | Sağlık

Hava ambulansı bu kez trafik kazasında yaralanan kadın için havalandı TEM otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 52 yaşındaki kadın hava ambulansı ile Ankara'ya sevk edildi.

Hava ambulansı bu kez trafik kazasında yaralanan kadın için havalandı

DÜZCE - TEM otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 52 yaşındaki kadın hava ambulansı ile Ankara'ya sevk edildi.

Kaza Tem otoyolu Düzce geçişinde sabah saatlerinde meydana geldi. Kazada yaralanan 52 yaşındaki kadına ilk müdahale Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapıldı. Yaralanan S. B. isimli kadın için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter istendi. Düzce Üniversitesi'ne pistine gelen helikopter yaralı S. B.'yi alarak Ankara Onkoloji Hastanesine sevk edildi.

Hava ambulansı bu kez trafik kazasında yaralanan kadın için havalandı
Hava ambulansı bu kez trafik kazasında yaralanan kadın için havalandı
Hava ambulansı bu kez trafik kazasında yaralanan kadın için havalandı
Hava ambulansı bu kez trafik kazasında yaralanan kadın için havalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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