Hava ambulansı bu kez trafik kazasında yaralanan kadın için havalandı

Hava ambulansı bu kez trafik kazasında yaralanan kadın için havalandı TEM otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 52 yaşındaki kadın hava ambulansı ile Ankara'ya sevk edildi.