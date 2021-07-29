Hattat Bilal Akkaya'nın "Çizginin Ahengi" adlı sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu
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Hattat Bilal Akkaya'nın "Çizginin Ahengi" adlı sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Hattat Bilal Akkaya'nın 'Çizginin Ahengi' adlı sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu
Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel

Hattat Bilal Akkaya'nın "Çizginin Ahengi" adlı hüsnühat sergisi, Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde açıldı.

Hattat Bilal Akkaya'nın "Çizginin Ahengi" adlı hüsnühat sergisi, Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde açıldı.

Açılışa, sanatçının dostları ve sevenlerinin yanı sıra çok sayıda sanatsever ile Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer ve Üsküdar Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Mesut Meyveci de katıldı.

Klasik hat sanatını çağdaşlarından farklı bir bakış açısıyla ele alan Akkaya, sergide, geleneksel hat tasarımına kattığı modern çizgilerle yenilikçi bir sanat ziyafeti sunuyor.

Sergi açılışında AA muhabirine açıklamalarda bulunan hattat Bilal Akkaya, çizgiye bir ahenk vererek ve hareket katarak insanların gönlüne, ruhuna dokunmayı, sanatseverleri mutlu etmeyi hedeflediğini söyledi.

"Bizim çizgimize genç jenerasyon çok ilgi gösteriyor"

Akkaya, 38 nadir ve nadide eseri bu sergide sanatseverlerin dikkatine sunduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sanat tarihine baktığımızda hat sanatının Kur'an-ı Kerim'i güzel yazma aşkıyla ortaya çıktığını görüyoruz. Bütün sanatlar gibi bu sanatın da evreleri oldu. Süreç içerisinde 6 yazı türü ortaya çıktı. Osmanlı döneminde de bu sanat iyice sahiplenilince 'Kur'an-ı Kerim Mekke'de indi, Kahire'de okundu ve İstanbul'da da yazıldı.' tabirini yaşamış olduk. Çağdaş mimari yapıların değişmesinden sonra çizgilerin de o mimari yapılara uygun hale geldiğini, sanatseverlerin de bakış açılarının değiştiğini gördük. Bizim çizgimize genç jenerasyon çok ilgi gösteriyor."

Sergilenen eserler arasında hat sanatının farklı yazı türlerine ait örnek bulunduğunu vurgulayan sanatçı, 41 yıllık sanat hayatında 18. kişisel sergisini açtığının altını çizdi.

Bilal Akkaya, sanatın insanın gönlünü ve ruhunu incelttiğine dikkati çekerek, "Sanatseverler bu dönemde de sanattan kopmasınlar, sanatla ilişkilerini devam ettirsinler. Hayatındaki yarım saatlerinde buraya gelip bu eserlerle yüz göz olmanın ayrıcalığını yaşamalarını isterim." ifadelerini kullandı.

Sergide, önceki sergilerde yer almayan orijinal tasarımlar bulunuyor

Eser yapımında mürekkep ve altın tozu kullanan sanatçının son 10 yıla ait çalışmalarından seçkilerin yer verildiği sergide, önceki sergilerde yer almayan orijinal tasarımlar da bulunuyor.

İlk kez sanatseverlerin beğenisine sunulan Kudüs ve Ayasofya tasarımlarının da yer aldığı sergide, "Modern Esmaü'l-Hüsna" koleksiyonundan iki örnek parçanın yanı sıra "İstanbul" koleksiyonundan çeşitli parçalar da bulunuyor.

Sergi, 31 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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