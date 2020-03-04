"Hatırla Hayal Et" yarışması ödül töreni düzenlendi
"Hatırla Hayal Et" adlı liseler arası deneme, hikaye ve şiir yarışmasının ödül töreni Törenin yapıldığı salon ve katılımcılar Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem'in konuşması Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiANKARA - Beştepe Millet Kongre ve Kültür...
"Hatırla Hayal Et" adlı liseler arası deneme, hikaye ve şiir yarışmasının ödül töreni
Törenin yapıldığı salon ve katılımcılar
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem'in konuşması
Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi
ANKARA - Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği iş birliğiyle "Hatırla Hayal Et" adlı liseler arası deneme, hikaye ve şiir yarışmasının ödül töreni düzenlendi.
Kaynak: AA