"Hatırla Hayal Et" yarışması ödül töreni düzenlendi
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"Hatırla Hayal Et" yarışması ödül töreni düzenlendi

"Hatırla Hayal Et" adlı liseler arası deneme, hikaye ve şiir yarışmasının ödül töreni Törenin yapıldığı salon ve katılımcılar Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem'in konuşması Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiANKARA - Beştepe Millet Kongre ve Kültür...

04.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:03

"Hatırla Hayal Et" adlı liseler arası deneme, hikaye ve şiir yarışmasının ödül töreni

Törenin yapıldığı salon ve katılımcılar

Dil ve Derneği Genel Başkanı 'in konuşması

Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi

ANKARA - Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği iş birliğiyle "Hatırla Hayal Et" adlı liseler arası deneme, hikaye ve şiir yarışmasının ödül töreni düzenlendi.

Kaynak: AA


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: "Hatırla Hayal Et" yarışması ödül töreni düzenlendi
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