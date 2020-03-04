: "Hatırla Hayal Et" yarışması ödül töreni düzenlendi

04.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:03

"Hatırla Hayal Et" adlı liseler arası deneme, hikaye ve şiir yarışmasının ödül töreni

Törenin yapıldığı salon ve katılımcılar

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem'in konuşması

Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi

ANKARA - Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği iş birliğiyle "Hatırla Hayal Et" adlı liseler arası deneme, hikaye ve şiir yarışmasının ödül töreni düzenlendi.

Kaynak: AA

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