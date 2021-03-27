Hatipoğlu'ndan merak edilen sorulara yanıt: Berat Kandili'ni nasıl geçirmeliyiz, Peygamber Efendimiz hangi duaları ederdi?

İlahiyatçı Yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Haberler.com Youtube kanalına konuk oldu ve "İslam'da kandillerin yeri, kandillerde ibadet" gibi konularda sorularımızı yanıtladı.

Bu gece, Ramazan-ı Şerif'in habercisi olan mübarek Berat Kandili gecesi. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır.

Stüdyomuza konuk olan Hatipoğlu, "Kandillerde nasıl dua etmeliyiz?" ve "Peygamberimiz hangi duaları ederdi?" sorularını yanıtladı.