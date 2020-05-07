Hatipoğlu Göleti turizme de hizmet verecek
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Hatipoğlu Göleti turizme de hizmet verecek

Hatipoğlu Göleti turizme de hizmet verecek
07.05.2020 11:08 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:08

Karabük'ün Ovacık ilçesinde sulu tarım için hizmete açılan Hatipoğlu göletinin, turizm alanına da hizmet etmesi için çalışmalar başlatıldı.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde sulu tarım için hizmete açılan Hatipoğlu göletinin, turizm alanına da hizmet etmesi için çalışmalar başlatıldı.

TBMM Eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin'in Ovacık'a kazandırdığı Hatipoğlu Göleti, ilçede sulu tarımın başlamasına neden olurken şimdi de turizm faaliyetlerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Temelden yüksekliği 30 metre olan ve yaklaşık 2 milyon 300 bin metreküp su toplayan Hatipoğlu Göleti inşaatı 2014 yılında başlarken, 2017 yılında ise su toplamaya başladı. 6300 dekar alanı sulama kapasitesi olan gölet, yaklaşık 6.5 milyon dolara mal oldu ve ilçede sulu tarımın başlamasını sağladı.

Ovacık Kaymakamı Musa Ayyıldız başta olmak üzere, ilçe yöneticilerinin gölet ile ilgili yeni düşünceleri ise bölgeyi bir turizm merkezi haline getirmek.

Belediye Başkanı Yakup Narter, İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet Tam, Halil Aydın ve Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin ile gölette incelemelerde bulunan Ovacık Kaymakamı Musa Ayyıldız, göletten sulu tarımın yanında turizm alanında da yararlanmayı düşündüklerini söyledi.

Ayyıldız, " Öncelikle güzel bir mesire alanını bu bölgeye kazandırarak, Ovacıklı ve Karabüklü hemşehrilerimizin hizmetine sunmak ve bölgedeki turizm faaliyetlerinin startını vermek istiyoruz. İlerleyen süreçte ziyaretçilerimizin ilimizle sınırlı kalmayacağına ve tüm bölgeye hizmet vereceğimize inanıyoruz. Ayrıca Karagöl'de de çok güzel bir mesire alanımız var. Tek sorunumuz bu alanların hareketsizliği. Bizlerde her iki alanda da, neler yapabiliriz ve ilçemizi turizm açısından nasıl bir çekim merkezi yapabiliriz diye düşünüyor ve bu konuda çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter ise yaptığı açıklamada, " İlçemiz bir doğa harikası. Ancak ne yazık ki turizmde hedeflediğimiz noktada değiliz. Değerli büyüğümüzün ilçemize kazandırdığı Hatipoğlu Göleti sulu tarım alanında bölgeye büyük bir katkı sağladı. Ancak kendileri bununla da yetinmiyor. Bizlere; 'Siz buraya bir turizm projesi hazırlatın, takibini bizzat yapacağım' şeklinde talimatları oldu. Bizlerde, belediyemizin de üyesi olduğu Batı Karadeniz Kalkınma Birliğimizin destekleriyle proje çalışmalarına başladık. Hedefimiz; mesire alanları, yürüyüş yolları, balık tutma iskeleleri, çadır ve karavan kampı alanları, su sporları ve yöresel ürünler pazarı ile çok yönlü bir proje hazırlatmak. Bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Sayın Büyüğümüze ve ilçemiz için büyük önem arz eden bu yatırıma proje desteği sunan birliğimizin başkanı kıymetli bakanımız Sayın Faruk Özlü'ye arkadaşlarım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah en kısa zamanda konunun uzmanları ilçemize gelecek, istediğimiz projeyi hazırlayacak ve bizde projemizi Sayın Büyüğümüze teslim ederek yapım ihalesini gerçekleşmesini bekleyeceğiz" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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