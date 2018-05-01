Hatice Şendil'in 17 Yıl Önceki Halini Gören Gözlerine İnanamıyor
Ünlü oyuncu Hatice Şendil'in 2001 yılında güzellik yarışmasında çekilen fotoğrafını görenler "Resmen başka biri olmuş" demekten kendini alamıyor.
Hatice Şendil ile Burak Sağyaşar 2011'de oynadıkları 'Karadağlar'ın setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Çift 5 yıllık birlikteliğin ardından 2016'da evlenmiş, Mayıs 2017'de oğulları Can dünyaya gelmişti.
SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR
Hatice Şendil, uzun süredir ekranlarda yok ancak sosyal medya paylaşımlarıyla adından bolca söz ettiriyor.
GÖRENLER İNANAMIYOR
Hatice Şendil'in yıllar öncesine ait bir fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğraftaki kişinin Şendil olduğuna görenler inanamıyor.
17 YIL ÖNCEKİ HALİ
Hatice Şendil'in 2001 yılında katıldığı güzellik yarışmasında çekilen bu fotoğrafı sosyal medyada olay oldu. Hatice Şendil'in büyük değişimi gözlerden kaçmadı.
YORUMLAR (39)
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Keşke daha olgun ve harizmatik biriyle evlenseydi Hatice.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ŞEVKO SEN BERGAMALIMISIN ŞARKICIMISINCevap Yaz Yayından Kaldır
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NAGEHAN KAŞIKCIDAN DAHA GÜZEL.BURAYA YAZIYORUMCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bence şimdi daha güzelCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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kiz ayrilirsan ara beniCevap Yaz Yayından Kaldır