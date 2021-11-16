Hatice Sarıibrahim Hanımefendiden Şehit Ailelerine Ziyaret - Haberler
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Hatice Sarıibrahim Hanımefendiden Şehit Ailelerine Ziyaret

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Hatice Sarıibrahim Hanımefendiden Şehit Ailelerine Ziyaret

Hatice Sarıibrahim Hanımefendiden Şehit Ailelerine Ziyaret Vali H. Engin Sarıibrahim'in eşi Hatice Sarıibrahim hanımefendi, Şehit Şevket Kesip'in ve Şehit Ömer Akgün'ün ailesini Aralık ilçesine bağlı Karahacılı köyünde ziyaret etti.

Hatice Sarıibrahim Hanımefendiden Şehit Ailelerine Ziyaret Vali H. Engin Sarıibrahim'in eşi Hatice Sarıibrahim hanımefendi, Şehit Şevket Kesip'in ve Şehit Ömer Akgün'ün ailesini Aralık ilçesine bağlı Karahacılı köyünde ziyaret etti.

Şehit ailelerinin kendilerine aziz şehitlerimizin emanetleri olduğunu söyleyen Hanımefendi, her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduklarını belirtti.

Hanımefendiye ziyarette Aralık Kaymakamı'nın eşi Hatice Kübra Köroğlu ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Gülümser Tekay da eşlik etti.

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