Hatice Sarıibrahim Hanımefendi'den Şehit Ailesine Ziyaret

Vali H. Engin Sarıibrahim'in eşi Hatice Sarıibrahim hanımefendi, Şehit P. Er Muharrem Taş'ın ailesini ziyaret etti.

Vali H. Engin Sarıibrahim'in eşi Hatice Sarıibrahim hanımefendi, Şehit P. Er Muharrem Taş'ın ailesini ziyaret etti.

Hatice Sarıibrahim hanımefendi, beraberinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Güven ile birlikte 1994 yılında Hakkari ilinin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Şehit olan P. Er Muharrem Taş'ın Melekli Beldesinde ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Hatice Sarıibrahim hanımefendi, şehit ailelerinin kendilerine şehitlerimizin emaneti olduğunu ve her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduklarını dile getirdi.

Kaynak: Habermetre