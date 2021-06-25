Hatice Kübra İlgün kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Tekvando Hatice Kübra İlgün kimdir? Kaç yaşında, nereli?
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Hatice Kübra İlgün kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Tekvando Hatice Kübra İlgün kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Hatice Kübra İlgün kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Tekvando Hatice Kübra İlgün kimdir? Kaç yaşında, nereli?
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Hatice Kübra İlgün, ülkemizi tekvandoda 57 kilo kategorisinde temsil ediyor. Pandemi nedeni ile 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılıp altın madalya ile dönme hedefinde. Milli genç tekvandocunun hayatı merak ediliyor. Peki, Hatice Kübra İlgün kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Tekvando Hatice Kübra İlgün kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

Hatice Kübra İlgün, ülkemizi tekvandoda 57 kilo kategorisinde temsil ediyor. Pandemi nedeni ile 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılıp altın madalya ile dönme hedefinde. Milli genç tekvandocunun hayatı merak ediliyor. Peki, Hatice Kübra İlgün kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Tekvando Hatice Kübra İlgün kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

HATİCE KÜBRA İLGÜN KİMDİR?

Hatice Kübra İlgün kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Tekvando Hatice Kübra İlgün kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Hatice Kübra İlgün, 1 Ocak 1993 tarihinde Kars'ta doğan Türk tekvandocudur. Uludağ Üniversitesi öğrencisidir. Bugün taekwondo branşında ülkemizi 57 kg kategorisinde temsil eden ve ertelenen 2020 olimpiyatlarına gitmeyi garantileyen Bursa Büyükşehir Belediyespor kulubünün sporcusu olarak çalışmalarına Bursa'da devam etmektedir.

İlgün, 2017 Dünya Şampiyonası 57 kg mücadelesinde gümüş madalya kazandı. Kadınlar 57 kiloda tatamiye çıkan Hatice Kübra İlgün, yaptığı maçlarda sırasıyla Kenyalı, Letonyalı, Alman ve Portekizli rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükselmişti. Yarı finalde İsveçli Nikita Glasnovic ile karşılaşan Hatice Kübra İlgün, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 8-0 kazanarak adını finale yazdırmayı başardı. Finalde ev sahibi Güney Kore'den Ah Reum Lee ile karşılaşan milli tekvandocu, ilk raundunu 3-0 geride kapattığı müsabakanın ikinci raundunda 6-2 geriye düştü. Üçüncü raunndda farkı eriten Hatice Kübra İlgün, son saniyelerdeki çabasına rağmen müsabakayı 7-5 kaybetti ve Dünya ikincisi oldu.

Hatice Kübra İlgün kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Tekvando Hatice Kübra İlgün kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 2021 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün gümüş madalyanın sahibi oldu.

HATİCE KÜBRA İLGÜN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Hatice Kübra İlgün, 1993 doğumlu 28 yaşında ve Karslıdır.

Hatice Kübra İlgün kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Tekvando Hatice Kübra İlgün kimdir? Kaç yaşında, nereli?
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Hatice Kübra İlgün kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Tekvando Hatice Kübra İlgün kimdir? Kaç yaşında, nereli? - Haberler
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