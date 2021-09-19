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Hatice Aslan: Şefkatli kollarındayım

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Hatice Aslan: Şefkatli kollarındayım

Usta sanatçı Hatice Aslan, eylül ortasında tatile çıktı. Aslan, çektiği video ve fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşırken, denize girdiği anları da yayınladı. İşte detaylar...

Oynadığı dizilerle adından söz ettiren Hatice Aslan, eylül ortasında deniz keyfi yaptı.,

Suyun içinde çektirdiği iki kareyi yayınlayan oyuncu, "Denizin cömert ve şefkatli kollarındayım. Cömertlik, şefkat (anlayış) ve halinden memnuniyet" diye yazdı.

Siyah bikini giyen Aslan, yüzlerce beğeni aldı.

Hatice Aslan: Şefkatli kollarındayım

Hatice Aslan: Şefkatli kollarındayım

Hatice Aslan: Şefkatli kollarındayım

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Haber: Hatice Aslan: Şefkatli kollarındayım - Haberler Magazin
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