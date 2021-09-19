Hatice Aslan: Şefkatli kollarındayım

Oynadığı dizilerle adından söz ettiren Hatice Aslan, eylül ortasında deniz keyfi yaptı.,

Suyun içinde çektirdiği iki kareyi yayınlayan oyuncu, "Denizin cömert ve şefkatli kollarındayım. Cömertlik, şefkat (anlayış) ve halinden memnuniyet" diye yazdı.

Siyah bikini giyen Aslan, yüzlerce beğeni aldı.