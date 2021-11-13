HATİCE ANNEMİZİN EL EMEĞİ ÇORAPLARI KAHRAMAN KOMANDOLARIMIZLA BULUŞTU

KALKANDERE, RİZE (Habermetre) - Rize'nin Kalkandere ilçesine bağlı Dürgerli köyünde ikamet eden 75 yaşındaki Hatice Kalpakoğlu, kendi elleriyle ördüğü 55 çift çorabı Şırnak İl Jandarma Komutanlığımıza göndermiş, gönderilen çoraplar Şırnak İlimizde görev yapan Kahramanlarımıza dağıtılmıştır.

Hatice Kalpakoğlu annemize gösterdiği duyarlılık ve desteklerinden dolayı İlimiz ve kahraman komandolarımız adına teşekkür ediyor, sağlık ve afiyetler diliyoruz.

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