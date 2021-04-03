Hatayspor - Galatasaray maçı canlı yayın izle! Hatayspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Hatayspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?
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Hatayspor - Galatasaray maçı canlı yayın izle! Hatayspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Hatayspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?

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Hatayspor - Galatasaray maçı canlı yayın izle! Hatayspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Hatayspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında yapacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı. Hatayspor - Galatasaray maçı canlı yayın izle! Hatayspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Hatayspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Hatayspor - Galatasaray maçı kesintisiz canlı izle!

Canlı yayında eşine söyledikleri şaşırttı! G.Saray'ın eski yıldızından maç sonunda sürpriz özür
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Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'la karşılaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'la karşılaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu

Hatayspor ile Galatasaray arasındaki Spor Toto Süper LigMaçı Antakya Atatürk Stadyumu, Hatay'da oynanacak. Hatayspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Hatayspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Hatayspor - Galatasaray maçı ilk 11'ler!

HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Hatayspor-Galatasaray Maçı 03 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Hatayspor-Galatasaray Maçı 19:00'de başlayacak.

HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

HATAYSPOR - GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'LER

Luyindama ve Marcao'nun cezalı olması nedeniyle savunma kurgusunda değişikliğe gidecek olan Terim, bu bölgede oynatacağı isimleri de yavaş yavaş netleştiriyor. Sabah'ın haberine göre bu sezon sadece 6-0 kazanılan Gençlerbirliği mücadelesinde son 8 dakikada süre alan Valentine Ozornwafor, etkili hücum hattına sahip Hatayspor karşısında mecburen ilk 11'de görev yapacak.

Marcao-Luyindama ikilisinin yokluğunda savunmayı Donk-Ozornwafor ikilisi ile oluşturmaktan başka alternatifi kalmayan Fatih Terim, 2000 doğumlu Nijeryalı stoperle idmanlarda özel olarak ilgileniyor. Koronavirüse yakalanan oyuncular, orta saha kurgusunu da bozdu. Emre Kılınç'ı da kaybeden Terim, eksiklerden dolayı Feghouli'yi 8 numara pozisyonuna çekecek. İlk 11 çıktığı 10 maçta 5 yenilgi karnesine sahip olmasına rağmen Etebo da Hatay'da tek ön libero olarak sahaya çıkacak.

HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI İZLE

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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