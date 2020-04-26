Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor
Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesindeki üs bölgesine teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu şehit olan Er Ahmet İnce'nin Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.
26.04.2020 11:42 | Son Güncelleme: 26.04.2020 11:43
Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor
HATAY - Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesindeki üs bölgesine teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu şehit olan Er Ahmet İnce'nin Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.
Kaynak: İHA