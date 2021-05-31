Hataylı ev hanımı karantinayı kazanca dönüştürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hataylı ev hanımı karantinayı kazanca dönüştürdü

Hataylı ev hanımı karantinayı kazanca dönüştürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da yaşayan Lale Bal, karantina sürecinde internetten izlediği biblo videolarından esinlenerek atık kağıt ve gazetelerden yaptığı bibloları kazanca dönüştürdü.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da yaşayan Lale Bal, karantina sürecinde internetten izlediği biblo videolarından esinlenerek atık kağıt ve gazetelerden yaptığı bibloları kazanca dönüştürdü.

Evli ve 2 çocuk annesi olan 35 yaşındaki Lale Bal, korona virüs nedeniyle evde kaldığı dönemde izlediği videolarla atık kağıt ve gazetelerden biblo yapmayı öğrendi. El işçiliğini geliştiren ve zamanla daha iyi işler çıkaran Bal, bu meziyetini ticarete dönüştürdü ve aile ekonomisine katkıda bulundu. Bal, "Kış boyunca karantinada kaldığımız sürede evde canım sıkılıyordu. Ne yapacağıma karar vermekte biraz güçlük çektim. Hem eve destek hem de hobi amaçlı bir şeyler arıyordum. İnternette gezinirken bibloları gördüm. Elimde de fazla gazete ve çocuğumun dergileri olduğu için bir anda anlık bir karar ile bu işe başladım. Daha sonrasında ticarete dönüştürdüm. Çevremde çok beğenildi. Şu an ilçelerimizden ve şehir dışından da sipariş alıyorum" dedi.

Her yaptığı biblonun hikayesi olduğunu söyleyen Lale Bal, "Ürünlerimi alanlar çok memnun kalıyor. Mesela bazı bebekleri kendim tasarlıyorum. Hiçbir sitede olmayan şeyler. Anlık gelen kararla yapıyorum. Mesela bir bibloyu nişan elbisemden esinlenerek yapmıştım. Diğerini ise bir sünnet düğününde giydiğim elbiseden esinlenerek oluşturmuştum. Müzik dinlerken aklıma gelen müzik aletlerini de yapıyorum, elinde saz tutan bir biblom var. Daha da ilerlemeyi düşünüyorum. Çok seviyorum bu işi ticaretten çok hobi olarak görüyorum" diye konuştu. - HATAY

Hataylı ev hanımı karantinayı kazanca dönüştürdü
Hataylı ev hanımı karantinayı kazanca dönüştürdü
Hataylı ev hanımı karantinayı kazanca dönüştürdü
Hataylı ev hanımı karantinayı kazanca dönüştürdü
Hataylı ev hanımı karantinayı kazanca dönüştürdü
Hataylı ev hanımı karantinayı kazanca dönüştürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Süleyman Soylu Antony Blinken Binali Yıldırım
Magazin Prens Harry İlker Kaleli Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Roland Garros Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hataylı ev hanımı karantinayı kazanca dönüştürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 10:29:54. #1.15#

title