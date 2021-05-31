Hataylı ev hanımı karantinayı kazanca dönüştürdü

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da yaşayan Lale Bal, karantina sürecinde internetten izlediği biblo videolarından esinlenerek atık kağıt ve gazetelerden yaptığı bibloları kazanca dönüştürdü.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da yaşayan Lale Bal, karantina sürecinde internetten izlediği biblo videolarından esinlenerek atık kağıt ve gazetelerden yaptığı bibloları kazanca dönüştürdü.

Evli ve 2 çocuk annesi olan 35 yaşındaki Lale Bal, korona virüs nedeniyle evde kaldığı dönemde izlediği videolarla atık kağıt ve gazetelerden biblo yapmayı öğrendi. El işçiliğini geliştiren ve zamanla daha iyi işler çıkaran Bal, bu meziyetini ticarete dönüştürdü ve aile ekonomisine katkıda bulundu. Bal, "Kış boyunca karantinada kaldığımız sürede evde canım sıkılıyordu. Ne yapacağıma karar vermekte biraz güçlük çektim. Hem eve destek hem de hobi amaçlı bir şeyler arıyordum. İnternette gezinirken bibloları gördüm. Elimde de fazla gazete ve çocuğumun dergileri olduğu için bir anda anlık bir karar ile bu işe başladım. Daha sonrasında ticarete dönüştürdüm. Çevremde çok beğenildi. Şu an ilçelerimizden ve şehir dışından da sipariş alıyorum" dedi.

Her yaptığı biblonun hikayesi olduğunu söyleyen Lale Bal, "Ürünlerimi alanlar çok memnun kalıyor. Mesela bazı bebekleri kendim tasarlıyorum. Hiçbir sitede olmayan şeyler. Anlık gelen kararla yapıyorum. Mesela bir bibloyu nişan elbisemden esinlenerek yapmıştım. Diğerini ise bir sünnet düğününde giydiğim elbiseden esinlenerek oluşturmuştum. Müzik dinlerken aklıma gelen müzik aletlerini de yapıyorum, elinde saz tutan bir biblom var. Daha da ilerlemeyi düşünüyorum. Çok seviyorum bu işi ticaretten çok hobi olarak görüyorum" diye konuştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı