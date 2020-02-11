Hatay yaralı atmacaya sahip çıktılar
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Hatay yaralı atmacaya sahip çıktılar

Yaralı atmacaya sahip çıktılarHATAY'ın İskenderun ilçesinde bir dönerci dükanının önüne düşen kanadından yaralı atmaca, işyeri sahibinin çabasıyla tedavi altına alındı.

11.02.2020 08:50 | Son Güncelleme: 11.02.2020 08:51
Hatay yaralı atmacaya sahip çıktılar

Yaralı atmacaya sahip çıktılar

'ın ilçesinde bir dönerci dükanının önüne düşen kanadından yaralı atmaca, işyeri sahibinin çabasıyla tedavi altına alındı.

Savaş Mahallesi Kanatlı Caddesi üzerinde dönerci dükkanı işleten , işyerinin önünde çırpınan yaralı atmacayı gördü. Bir süre yerde hareketlenen yırtıcı kuşu izleyen Deniz, dikkatlice yaklaşarak yakaladı. Yaralı atmacayı işyerine alan Deniz, su ve yiyecekle besledikten sonra ihbarda bulundu. verilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı atmacayı tedavisi için Mustafa Kemal Üniversitesi'ne götürdü.

Yerde gördüklerinde ilk olarak kuşun cinsini anlayamadıklarını anlatan Deniz, "Bizi ısırmaya çalışıyordu. Belli ki hem korkmuş hem de canı çok yanıyordu. Bakımını yaptıktan sonra ilgili yerlerle iletişim kurup, almalarını söyledik. Ekipler tarafından alınan atmaca tedavisi yapılmak üzere Mustafa Kemal Üniversitesi'ne götürüldü" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)

Kaynak: DHA

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: Hatay yaralı atmacaya sahip çıktılar
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