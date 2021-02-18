Hatay ve Suriye'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve kıyafet yardımı yapıldı
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Hatay ve Suriye'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve kıyafet yardımı yapıldı

18.02.2021 09:57 | Son Güncelleme: 18.02.2021 10:00
Hatay ve Suriye'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve kıyafet yardımı yapıldı

Hatay Yardımlaşma Derneği tarafından Suriye'nin Afrin kenti ve Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ihtiyaç sahibi Suriyeli ailelere gıda ve kıyafet yardımında bulunuldu.

Hatay Yardımlaşma Derneği tarafından Suriye'nin Afrin kenti ve Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ihtiyaç sahibi Suriyeli ailelere gıda ve kıyafet yardımında bulunuldu.

Dernek Başkanı Rahmi Vardı, yardımların birinci derece ihtiyaç sahibi ailelere yapıldığını söyledi.

Afrin'deki ihtiyaç sahibi aileleri önceden tespit ettiklerini dile getiren Vardı, "Afrin'deki ailelere 500 gıda kolisi, 500 ayakkabı, 500 çocuk montu ve 20 bin çocuk devam sütü dağıtımı gerçekleştirdik. Dernek olarak kış aylarında başlattığımız sıcak çorba ve suyun yanı sıra Zeytin Dalı Harekat Bölgesi olan Afrin kentine bağlı Cindereste bulunan Dr. Şadi Yazıcı HAYAD mağazamızda ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin battaniye, gıda ve kıyafet gibi ihtiyaçlarını anında karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vardı, Kırıkhan ilçesinde bulunan ihtiyaç sahibi Suriyeli ailelere de yardım kolilerinin verildiğini, desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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