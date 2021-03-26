Hatay Valisi Rahmi Doğan Hassa'da incelemelerde bulundu
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Hatay Valisi Rahmi Doğan Hassa'da incelemelerde bulundu

Anadolu Ajansı / Burhan Ateş - Haberler | Güncel
Hatay Valisi Rahmi Doğan Hassa'da incelemelerde bulundu

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hassa ilçesinde yapımı süren devlet hastanesi, öğretmen evi ile spor salonunda inceleme yaptı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hassa ilçesinde yapımı süren devlet hastanesi, öğretmen evi ile spor salonunda inceleme yaptı.

Vali Doğan, Volkanik Göl Haydarlar' da yapılan çevre düzenlemesi hakkında Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş'tan bilgi aldı.

Ardından Hassa Yöresel Ürünler Tesisine geçen Vali Doğan'a, AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş

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