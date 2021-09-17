Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor

AA / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sahildeki temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yaklaşık 20 kişilik ekibin katıldığı çalışmalarda, kürek ve tırpan yardımıyla toplanan sahil kumları elekten geçirilerek atıktan arındırılıyor.

Elekte kalan atıklar ise çöp poşetlerine konularak imha ediliyor.

Temizlik çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek veriyor.

Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor

Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor

Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor

Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor

Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor

Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor

Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor

Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor

Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor
AA / Mehmet Gürkan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Muharrem İnce Yevgeniy Ziniçev Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Düm Tek Tek Bensu Soral Demet Özdemir Eser Yenenler
Spor Marcao Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 14:34:08. #1.17#