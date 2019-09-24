Hatay naylon kaplı ağaç evde yaşam mücadelesi

24.09.2019 12:41

Naylon kaplı ağaç evde yaşam mücadelesi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Hasan Coşkun (47), deniz kenarında naylondan kaplı ağaç evde yaşam mücadelesi veriyor. Coşkun, burada kendisine bir ev yapmaya çalıştığını, kimseden yardım talep etmediğini belirtti.

Arsuz ilçesi sınırlarında, bir tarafında deniz diğer tarafında orman olan, ağaçtan derme çatma iplerle bağlı ve naylon kaplı evde yaşayan marangoz Hasan Coşkun, ilkel bir yaşam sürdürüyor. Aslen Sakaryalı olduğunu ve yiyeceği ürünleri kurduğu alanda yetiştirdiğini anlatan Coşkun, Arsuz-Samandağ yolu yapılırken, yol çalışmasında ağaç evim yıkıldı. Buraya geldim. Şimdi burada yavaş yavaş yeniden evimi yapıyorum. Dağdan gelen kaynak suya hortum bağlayarak içme suyunu temin ediyorum. Orman içerisinde bir tarafta biberleri, diğer tarafta kabak ve patlıcanları da kendim yetiştiriyorum. Bu ürünleri tüketiyorum. Denizden de faydalanıyorum dedi. Ailesi Sakarya'da yaşayan Hasan Coşkun, hiç kimseden yardım talep etmiyor.

Kaynak: DHA