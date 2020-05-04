Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
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Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti

Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
04.05.2020 14:36 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:36

Simge Tertemiz'in Hatay'da yaşayan 60 yaşındaki babası Metin Tertemiz, oturduğu apartmanın 4'üncü katındaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Manken Simge ile modacı kardeşi Eylem Tertemiz'in İskenderun'da liman acenteciliği yapan babası Metin Tertemiz, sabaha karşı ablasıyla yaşadığı Yenişehir Mahallesi'ndeki apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin balkonundan düştü. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Tertemiz'in hayatını kaybettiğini belirledi.

AĞITLAR EŞLİĞİNDE GÖTÜRÜLDÜ

Tertemiz'in cenazesi, yakınlarının ağıtları eşliğinde otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Haberi İstanbul'da alan Simge Tertemiz, babasıyla fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Tertemiz, paylaşımında şunları dile getirdi: "Canım babam, çınarım, Hakk'ın rahmetine kavuştun melek oldun. Acımız tarifsiz, gidişin çok erken oldu. Sana gelişimiz çok çaresiz. Hakkını helal et babam. Hakkını helal et. Yüce Rabbimin rahmeti üzerine olsun, mekanın cennet olsun. Seni sonsuza dek seviyorum. Seni hep bu gülüşünle, esprilerinle, aydınlık görüşlerinle yolumuz, ışığımızsın."

Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

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