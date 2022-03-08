Hatay Kadın Kooperatifleri Satış Mağazası açıldı

HATAY (AA) - Hatay'da Antakya Belediyesi tarafından tahsis edilen Kadın Kooperatifleri Satış Mağazası açıldı.

Vali Rahmi Doğan, Kemal Paşa Caddesi'ndeki mağazanın açılışında, tüm kadınların günlerini kutladı.

Antakya Belediyesi'ne mağaza tahsisi için teşekkür eden Doğan, "Tüm kadınlarımızın günlerini kutluyorum. Biz eşlerimizi, kadınlarımızı, bacılarımızı, analarımızı sadece münhasır günlerde değil onları baş tacı yapan, onlarla birlikte yol yürüyen insanlarız. Ancak bu anlamlı günü de atlamadan onları da anmak elbette önemlidir. Antakya Belediye'miz çok hayırlı bir işe vesile oldu. Bugün çalışan kadınlarımızın pazarla buluşması, üretmiş oldukları ürünleri satmaları anlamında, çok güzel bir lokasyonda çok güzel bir tanzim mağazası açtılar. Hanımlarımız üretecek, satışı Antakya Belediyesi yapacak." ifadelerini kullandı.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz da kadınların günlerini kutlayarak, mağazanın hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından Doğan ve protokol üyeleri mağazadaki yaptığı ürünleri inceleyip, bilgi aldı.

Açılışa, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal ve kadın kooperatifi temsilcileri katıldı.