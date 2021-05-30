Hatay'ın nazar boncuğu: Gölbaşı
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Hatay'ın nazar boncuğu: Gölbaşı

İhlas Haber Ajansı / Adem Karagöz - Haberler | Güncel

Hatay'ın nazar boncuğu: Gölbaşı Gölbaşı Gölü'nün manzarası görenleri hayran bırakıyor Hatay'ın nazar boncuğu olarak nitelendirilen Gölbaşı Gölü, güzelliği ile görenleri hayran bırakıyor.

Hatay'ın nazar boncuğu: Gölbaşı

Gölbaşı Gölü'nün manzarası görenleri hayran bırakıyor

HATAY - Hatay'ın nazar boncuğu olarak nitelendirilen Gölbaşı Gölü, güzelliği ile görenleri hayran bırakıyor.

Kırıkhan ilçesinde, manzarası, florası ve faunasıyla dikkat çeken, 193 kuş türünün yaşam alanı Gölbaşı Gölü, pandemi nedeniyle sakin bir dönem yaşıyor.

EXPO 2021'e ev sahipliği yapacak olan Hatay'ın son yıllarda adından sıkça söz ettiren yerlerinden olan Gölbaşı Gölü, yıllardır ziyaretçilere eşsiz manzarası ile kucak açtı.

Özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan göl, kayık geçişlerinde de benzersiz manzaralara sahne oluyor. Doğaseverler ve fotoğraf sanatçılarının da Hatay'daki ilk ziyaret duraklarından birisi Gölbaşı Gölü oluyor.

Hatay'ın nazar boncuğu: Gölbaşı
Hatay'ın nazar boncuğu: Gölbaşı
Hatay'ın nazar boncuğu: Gölbaşı
Hatay'ın nazar boncuğu: Gölbaşı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Karagöz

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