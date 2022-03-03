Hatay'ın ilk ve son Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen törenle anıldı

HATAY (DHA) - HATAY Devleti'nin ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Ata Sökmen, vefatının 42'nci yıl dönümünde törenle anıldı. Hatay Valiliği'nde düzenlenen anma töreninde Atatürk ve Tayfur Sökmen'in anıtına çelenk konuldu.

Hatay'ın ilk ve son Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen, ölümünün 42'nci yılında törenle anıldı. Etkili olan yağmur nedeniyle Hatay Valiliği binasında düzenlenen törene, il protokolünün yanı sıra askeri erkan ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Sökmen'in yakınları katıldı. Törende, Atatürk ve Tayfur Sökmen'in anıtlarına çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Hatay Valisi Rahmi Doğan, tarihine bakılınca Hatay için, Tayfur Sökmen ve arkadaşlarının mücadelesinin öneminin anlaşıldığını kaydetti.

Tayfur Sökmen'in torunlarından Mehmet Mursaloğlu ise konuşmasında, "Her dönem kendi şartları içerisinde bir kahraman yaratır. Yola ilk çıktığı günlerde Hataylılık bilincini cesurca dillendiren, ilkeleri doğrultusunda yaşayan, rahmet ve minnetle andığımız Tayfur Sökmen, tarihe adını altın harflerle yazdırmış bir devlet adamı, bir baba, toprak ve memleket insanıdır" dedi.