AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler, tüm parti teşkilatıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerinden istediği ruhla çalışarak, Hatay'ı hak ettiği kimliğe ulaştıracaklarını söyledi.

AK Parti Hatay İl Danışma Toplantısı, parti yöneticileri, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, adaylar ve teşkilat mensuplarının katılımıyla kenteki bir otelde yapıldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen Güler, toplantıda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin memleket sevdalıların partisi olduğunu ifade etti.

AK Parti'nin idealleri, ülküleri olanların, memleket ve millet diyenlerin partisi olduğunu dile getiren Güler, AK Parti'nin aynı zamanda kaderleri olarak yaşadıkları geniş coğrafyanın da kaderi olan bir parti olduğunu belirtti.

Güler, tarihe yön vermiş, insanlığın, medeniyetin ortaya çıktığı bir coğrafyada yaşadıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Endonezya'dan Türkistan'a kadar bütün mazlumların yüzünü döndüğü bir coğrafyada yaşıyoruz. Teşkilatımızın yaptığı çalışmalar diğer partilerde yapılandan farklıdır. Şunu hatırlatmak istiyorum. 15 Temmuz diğer darbelerden farklı bir darbe girişimiydi. Sadece siyasi bir iktidarın devrilmesi hedeflenmemişti. Bir devletin bekası, bir milletin birliği işgal edilmek istenmişti. Milletimiz darbecilere o günkü ruhla karşı koydu. Milletimiz canı pahasına devletini korudu. Biz de şimdi aynı ruhla çalışmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın istediği ruh ile çalışacağız. Hatay'ı hak ettiği kimliğe ulaştıracağız. Teşkilatımızın her bir üyesi bu ruhla çalışacak, geleceğimiz için çalışacağız. Bu ruhla çalışarak Hatay'ı kazanıp Cumhurbaşkanımıza hediye edeceğiz ve yüzünü güldüreceğiz."

"Cumhur İttifakı ile kazanacağız"

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik de Hatay'ı layık olduğu yere getireceklerini dile getirerek, "Hatay'ımız için geleceğimiz için çocuklarımız için Hatay Büyükşehir Belediyesini AK Parti ile buluşturacağız." dedi.

Milletvekili Hüseyin Yayman ise belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Biz milletin partisiyiz. Biz Hatay'ı hak ettiği yere ulaştıracak bir partiyiz. Sayısız hizmetleri Türkiye'ye ve Hatay'a kazandıran cesur bir partinin neferleriyiz. İnşallah MHP ile Hatay'da Cumhur İttifakı'nı harekete geçirerek, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni kazanacağız. Bu millet en büyük gücümüzdür."

Toplantıya AK Parti Hatay milletvekilleri Abdülkadir Özel, Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Şanverdi, AK Parti Hatay İl Kadın Kolları Başkanı Sara Gök de katıldı.