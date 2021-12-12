Hatay Dörtyol'da kıyıdan balık avı turnuvası düzenlendi - Haberler
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Hatay Dörtyol'da kıyıdan balık avı turnuvası düzenlendi

Hatay Dörtyol'da kıyıdan balık avı turnuvası düzenlendi
AA / Mustafa Özer - Haberler | Kültür Sanat

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, kıyıdan balık avı turnuvası gerçekleştirildi.

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, kıyıdan balık avı turnuvası gerçekleştirildi.

Dörtyol Belediyesinin organize ettiği etkinlik, Özerli Mahallesi Öğmeiş Sahili'nde farklı illerden gelen 117 yarışmacının katılımıyla düzenlendi.

Sahilden oltalarını denize atan yarışmacılar, kıyıdan balık avlamaya çalıştı.

Belediye Başkanı Fadıl Keskin, yarışmada dereceye girenlere hediyelerini sundu.

Keskin, burada yaptığı açıklamada, turnuvaya katılan tüm yarışmacılara teşekkür ederek, organizasyonun başarılı geçtiğini söyledi.

Kadın kategorisinde birinci olan Emel Ercan da çok mutlu olduğunu belirterek, "Organizasyonda emeği geçenlere çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Hatay Dörtyol'da kıyıdan balık avı turnuvası düzenlendi

Hatay Dörtyol'da kıyıdan balık avı turnuvası düzenlendi

Hatay Dörtyol'da kıyıdan balık avı turnuvası düzenlendi

Hatay Dörtyol'da kıyıdan balık avı turnuvası düzenlendi

AA / Mustafa Özer - Son Dakika Haberleri

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