Hatay'dan yola çıkan 4 kamyonda, 400 çalıntı motosiklet ele geçirildi - Haberler
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Hatay'dan yola çıkan 4 kamyonda, 400 çalıntı motosiklet ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Akif Özdemir - Haberler | Güncel
Hatay'dan yola çıkan 4 kamyonda, 400 çalıntı motosiklet ele geçirildi

HATAY'ın Dörtyol ilçesinden Adana'ya gelen 4 kamyonda 400'e yakın çalıntı motosiklet ele geçti.

ADANA (DHA) - HATAY'ın Dörtyol ilçesinden Adana'ya gelen 4 kamyonda 400'e yakın çalıntı motosiklet ele geçti. Kamyon şoförleri hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatay'dan Adana'ya çalıntı motosiklet sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ceyhan ilçesi Mustafabeyli Mahallesi D-400 karayolunda uygulama yapan ekipler, durdurulan 4 kamyonda yaklaşık 400 çalıntı motosiklet ele geçirdi. Motosikletlerin Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan yediemin otoparkından çıkarıldıkları tespit edildi. Sürücülerin motosikletleri nasıl çıkartıldıklarına dair herhangi bir belge ibraz edememesi üzerine de haklarında adli işlem başlatıldı. Kamyon ve motosikletler, ekipler tarafından muhafaza altına alındı.


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