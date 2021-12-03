Hatay'dan Adana'ya getirilen 400 çalıntı motosiklet ele geçirildi - Haberler
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Hatay'dan Adana'ya getirilen 400 çalıntı motosiklet ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hatay'dan Adana'ya getirilen 400 çalıntı motosiklet ele geçirildi

Adana'da, Hatay'dan kente getirilen 4 kamyon içerisinde 400 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

ADANA (İHA) - Adana'da, Hatay'dan kente getirilen 4 kamyon içerisinde 400 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca, Hatay'dan Adana'ya çalıntı motosiklet sevk edileceği bilgisinin alınması üzerine adli makamlardan alınan talimata istinaden Ceyhan ilçesine bağlı Mustafabeyli Mahallesi D-400 karayolu üzerinde uygulama gerçekleştirildi.

Uygulama sırasında 4 kamyonda yapılan aramada yaklaşık 400 adet çalıntı motosiklet bulunduğu tespit edildi. Motosikletlerin Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan yediemin otoparkından çıkartıldıkları öğrenildi.

Sürücülerin motosikletleri nasıl çıkartıldıklarına dair herhangi bir belge ibraz edememesi üzerine de haklarında adli işlem başlatıldı. - ADANA

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