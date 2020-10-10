Hatay'da yangın yeniden şiddetlendi! Alevler evlere sıçradı, vatandaşlar bölgeden uzaklaşıyor
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Hatay'da yangın yeniden şiddetlendi! Alevler evlere sıçradı, vatandaşlar bölgeden uzaklaşıyor

10.10.2020 13:47 | Son Güncelleme: 10.10.2020 14:32

Hatay'da dün sabah saatlerinde başlayan ve yerleşim yerlerini de şıçrayan yangın 2. gününde yeniden şiddetlendi. Belen ilçesi Fatih ve Sarımazı mahallerinde vatandaşlar, çocuklarını kucaklarına alıp bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor.

Alevlerin etkisi altında kalan bazı ikametlerde meydana gelen yangınlara, itfaiye ekipleri müdahale etti. Vatandaşlar, evlerden tahliye edildi. Yangın nedeniyle bazı evlerde hasar oluştu. Evlerini terk eden vatandaşlar da yangının söndürülmesi için ekiplere yardım ediyor.

BÖLGE ABLUKAYA ALINDI

Yangının yerleşim yerlerinin bulunduğu alana yayılmasının ardından yanlarına çocuklarını da alan aileler, bölgeden kaçarak alevlerden uzaklaştı. Bölge polis ve itfaiye ekipleri tarafından ablukaya alındı. Polis ekipleri, evlerdeki vatandaşların tahliyesini sağlarken itfaiye ekipleri de yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

İTFAİYE ERİ YOĞUN DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangını söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiye eri, yoğun dumandan etkilendi. İtfaiye eri, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İşte yangının ikinci gününden yeni görüntüler:

Hatay'da yangın yeniden şiddetlendi! Alevler evlere sıçradı, vatandaşlar bölgeden uzaklaşıyor
Hatay'da yangın yeniden şiddetlendi! Alevler evlere sıçradı, vatandaşlar bölgeden uzaklaşıyor
Hatay'da yangın yeniden şiddetlendi! Alevler evlere sıçradı, vatandaşlar bölgeden uzaklaşıyor
Hatay'da yangın yeniden şiddetlendi! Alevler evlere sıçradı, vatandaşlar bölgeden uzaklaşıyor
Hatay'da yangın yeniden şiddetlendi! Alevler evlere sıçradı, vatandaşlar bölgeden uzaklaşıyor
Hatay'da yangın yeniden şiddetlendi! Alevler evlere sıçradı, vatandaşlar bölgeden uzaklaşıyor
Hatay'da yangın yeniden şiddetlendi! Alevler evlere sıçradı, vatandaşlar bölgeden uzaklaşıyor
Hatay'da yangın yeniden şiddetlendi! Alevler evlere sıçradı, vatandaşlar bölgeden uzaklaşıyor
Hatay'da yangın yeniden şiddetlendi! Alevler evlere sıçradı, vatandaşlar bölgeden uzaklaşıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

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