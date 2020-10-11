Hatay'daki yangınla ilgili görgü tanığının sözleri tüyler ürpertti: Gel gel, burada şenlik var
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Hatay'daki yangınla ilgili görgü tanığının sözleri tüyler ürpertti: Gel gel, burada şenlik var

11.10.2020 09:54 | Son Güncelleme: 11.10.2020 11:28

Hatay'daki yangında zarar gören vatandaşlardan biri yangının bir anda büyüdüğünü ve evinin balkonuna sıçradığını söyledi. Dışarı çıkarken iki gencin telefonla konuşmasına şahit olduğunu belirten kadın, "Yakanları göremedim ama o iki genç telefonda birine 'Gel gel burada şenlik var" dedi.

Hatay'da 9 Ekim'de başlayan ve dün kontrol altına alınabilen yangında zarar gören Belen ilçesindeki Fatih Mahallesi Petek Sitesi sakinlerinden Emine Özdemir (62), yangının bir andan büyüdüğünü ve evinin balkonuna sıçradığını söyledi. Oğlunun yardımıyla canını kurtarmayı başardığını kaydeden Özdemir, dışarı çıkarken iki gencin telefonla konuşmasına şahit olduğunu belirterek, "Yakanları göremedim ama o iki genç telefonda birine 'Gel gel burada şenlik var' dedi. O an polise söylemek aklıma gelmedi. Bizim burada torunlarımızın geleceği yandı. Çok kötüyüz" diye konuştu.

"YANARAK ÖLMEDİĞİMİZE ŞÜKREDİYORUZ"

Evi zarar gören bir diğer mahalle sakini, geri dönüşüm işçisi Veli Ayyıldız ise alevlerin bir anda evlerine ulaşmasıyla birlikte güvenlik güçlerinin kendilerini tahliye ederek başka bir bölgeye götürdüğünü söyledi. Geri döndüğünde ise evinin küle dönmüş odalarıyla karşılaştığını kaydeden Ayyıldız, hem maddi hem de manevi anlamda zarar gördüklerini dile getirdi. Yangının rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdüğünü ifade eden Ayyıldız, "Yanarak ölmediğimize şükrediyoruz. Büyük üzüntü içerisindeyiz" dedi.

YANGINI SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan, yangını soğutma çalışmaları sürerken mahalle sakinlerinin yangın sırasında cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde vatandaşların koşarak alevlerden kaçtığı ve bir kadının da otomobilin içinde yangını görüntülediği sırada ağladığı görüldü.

Hatay'daki yangınla ilgili görgü tanığının sözleri tüyler ürpertti: Gel gel, burada şenlik var
Hatay'daki yangınla ilgili görgü tanığının sözleri tüyler ürpertti: Gel gel, burada şenlik var
Hatay'daki yangınla ilgili görgü tanığının sözleri tüyler ürpertti: Gel gel, burada şenlik var
Hatay'daki yangınla ilgili görgü tanığının sözleri tüyler ürpertti: Gel gel, burada şenlik var
Hatay'daki yangınla ilgili görgü tanığının sözleri tüyler ürpertti: Gel gel, burada şenlik var
Hatay'daki yangınla ilgili görgü tanığının sözleri tüyler ürpertti: Gel gel, burada şenlik var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK

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