Trafik kazasında yaşamını yitiren baba oğulun cenazesi defnedildi
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Trafik kazasında yaşamını yitiren baba oğulun cenazesi defnedildi

Trafik kazasında yaşamını yitiren baba oğulun cenazesi defnedildi
Anadolu Ajansı / Burhan Ateş - Haberler | Güncel

Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada hayatın kaybeden baba oğulun cenazesi toprağa verildi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada hayatın kaybeden baba oğulun cenazesi toprağa verildi.

Furkan A'nın kullandığı 31 ABV 497 plakalı otomobil, Hassa-Gaziantep kara yolu Girne Mahallesi Ardıçlı kavşağında Erdal Aşık (28) idaresindeki 31 APY 45 plakalı motosikletle çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Erdal Aşık ve motosikletteki babası Ahmet'in (55) cenazesi otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

Baba ve oğul için Hassa ilçesi Hacılar Mahallesi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Burada kılınan namazın ardından baba ve oğulun cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Trafik kazasında yaşamını yitiren baba oğulun cenazesi defnedildi
Trafik kazasında yaşamını yitiren baba oğulun cenazesi defnedildi
Trafik kazasında yaşamını yitiren baba oğulun cenazesi defnedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş

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