Hatay'daki Özbekler Afganistan'ın huzura kavuşmasını istiyor
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Hatay'daki Özbekler Afganistan'ın huzura kavuşmasını istiyor

Hatay'daki Özbekler Afganistan'ın huzura kavuşmasını istiyor
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı 1979 yılında işgale başlamasıyla birlikte vatanlarını bırakıp Türkiye'ye sığınan Özbekler, ülkelerinde yaşanan huzursuzluğun bir an önce sona ermesini istiyorlarAntakya ilçesinde büyük çoğunluğunu Özbeklerin oluşturduğu Ovakent Mahallesi Muhtarı Türkü...

Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı 1979 yılında işgale başlamasıyla birlikte vatanlarını bırakıp Türkiye'ye sığınan Özbekler, ülkelerinde yaşanan huzursuzluğun bir an önce sona ermesini istiyorlar

Antakya ilçesinde büyük çoğunluğunu Özbeklerin oluşturduğu Ovakent Mahallesi Muhtarı Türkü Bereket Kurt, AA muhabirine, Sovyet işgalinden dolayı 1982 yılında Afganistan'dan Türkiye'ye geldiklerini hatırlatarak, o zamandan bu yana huzur içinde yaşadıklarını söyledi.

Afganistan'da bu dönemde yaşananlardan dolayı Özbeklerin huzursuz olduklarını ifade eden Kurt, şunları söyledi:

"Şu anda Afganistan'da bir rejim değişikliği var. Bütün canlarımız orada. Taliban'ın veya başka birilerinin Afganistan'ı ırk ayrımı yapmadan daha güzel yönetmesini istiyoruz. Şu anda biz medyadan Afganistan'da yaşananları takip ediyoruz. Çok olaylar görüyoruz. Şu anki durumdan memnun değiliz. Oradaki akrabalarımızın hayatlarından endişe duyuyoruz. Çünkü şu anda orada ne olacağı belli değil, nasıl bir hükümet kurulacağı da belli değil."

Kendisinin 17 yaşındayken yaşadığı Afganistan'dan geldiğini anlatan Kurt, "O zamandan beri oradaki akrabalarımıza gidip geliyordum. Allah oradakilerin yardımcıları olsun, inşallah biran önce Afganistan düzelir bizler de seviniriz." dedi.

1999 yılında Afganistan'dan Türkiye'ye geldiğini belirten Samet Turan ise kendilerine ülkelerinin kapısını açıp yaşama imkanı verdikleri için Türk halkına teşekkür etti.

Turan, "Türkiye'nin Afganistan'ın geleceği için yardım etmesini bekliyoruz. Biz, Taliban veya başka birileri olsun orada istikrarın sağlanması için Türkiye'nin desteğini bekliyoruz." dedi.

Şu an Afganistan'da bulunan annesi, babası ve kardeşlerinin hayatlarından endişelendiğini ifade eden Turan, ülkelerinin biran önce huzur ve güven içinde olmasını istediğini sözlerine ekledi.

Hatay'daki Özbekler Afganistan'ın huzura kavuşmasını istiyor
Hatay'daki Özbekler Afganistan'ın huzura kavuşmasını istiyor
Hatay'daki Özbekler Afganistan'ın huzura kavuşmasını istiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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