Hatay'daki Gölbaşı Gölü'nün çevre düzenleme projesi tanıtıldı
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Hatay'daki Gölbaşı Gölü'nün çevre düzenleme projesi tanıtıldı

Hatay'daki Gölbaşı Gölü'nün çevre düzenleme projesi tanıtıldı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) desteklediğiyle düzenlemesine başlanacak olan Gölbaşı Gölü Projesi'nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) desteklediğiyle düzenlemesine başlanacak olan Gölbaşı Gölü Projesi'nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Adalara Mahallesi'ndeki programda konuşan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 7. Bölge Müdürü Turgut Çangır, gölün çevresini düzenlemeye yönelik projeye 2 ay içeresinde başlanacağını söyledi.

Projenin turizme katkı sağlayacağını anlatan Çangır, emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da bölgenin doğal ortamının korunacağını dile getirdi.

Projenin tanıtımına Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile mahalle muhtarları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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