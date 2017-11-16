Hatay'da Zincirleme Trafik Kazası: 19 Yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde narenciye işçilerini taşıyan midibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı.



Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 31 P 7140 plakalı çelik rulo yüklü tır, D-817 karayolu Yeniyurt Mahallesi kavşağında manevra yapan, narenciye işçilerini taşıyan Abdurrahman D'nin (35) kullandığı 01 EED 21 plakalı midibüsle çarpışarak devrildi.



Sürüklenen tır, aynı yöne giden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 31 ZL 301 plakalı tıra, bu araç da yol kenarında park halindeki 31 ZE 534 plakalı kamyonete çarptı.



Kazada yaralanan 8'i Suriyeli 19 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Sağlık durumu ciddiyetini koruyan midibüs şoförü, İskenderun Devlet Hastanesine sevk edildi.