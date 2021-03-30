Hatay'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi
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Hatay'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Hatay'da 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında, Hatay'ın Kırıkhan ve Samandağ ilçelerinde şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu
2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında, Hatay'ın Kırıkhan ve Samandağ ilçelerinde şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Mahallesi Kanatlı Caddesi'nde yapılan uygulamaya Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kılınç katıldı.

Yapılan uygulamada yayalara öncelik vermeyen sürücüler uyarıldı. Emniyet güçleri tarafından sürücülere bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Samandağ ilçesinde de yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer ve zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak, bu alanlarda yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla, geçitlerin ortasındaki çizgi kırmızıya boyandı.

Kaymakam Murat Kütük'ün katıldığı etkinlikte, öğrenciler de ellerindeki "Bir kural bir hayat kurtarır", "Öncelik yayaların", "Yaya candır, yaya geçidi hayattır" yazılı pankartlarla sürücülere uyarıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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